رغد صدام حسين توضح حقيقة صورة متداولة لها

أوضحت رغد صدام حسين، حقيقة الصورة المتداولة لها، التي تجمعها مع أحد المسؤولين السعوديين.

نفت رغد صدام حسين، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، إن كانت هي التي في الصورة التي يتواجد فيها وزير الثقافة السعودي الأسبق، عبد العزيز خوجة.

وقالت رغد صدام حسين في منشور لها: "تنويه: هذه ليست رغد صدام حسين ولا نعرف من هي ومن يروج لها على أساس أنها رغد صدام".

View this post on Instagram ‏⁧‫#تنويه‬⁩ ⁧‫#رغد_صدام_حسين‬⁩ ⁧‫#رغد_صدام‬⁩ A post shared by رغد صدام حسين | Raghad Saddam (@raghadsaddamhussein) on Nov 9, 2019 at 8:13am PST

مهى الفهد أول سعودية يدخلها السلك الدبلوماسي قصر الأمم المتحدة بجنيف !!!#السعودية#اليوم_الوطني pic.twitter.com/BKZLTatmOg — ‏أول سعوديـ/ـة First🥇Saudi (@First1Saudi) September 24, 2014

والتي في الصورة هي المستشارة السعودية مهى الفهد، التي تعد أول إمرأة سعودية تدخل قصر الأمم المتحدة في جينيف، بحسب مجلة "هي".

وكانت مواقع إخبارية أردنية أفادت الفترة الماضية أن "السفير السعودي في عمان التقى برغد صدام حسين وسلمها دعوة لحضور مؤتمر بشأن العراق يعقد في الرياض".

وحسب موقع "السومرية" العراقي، نقلت هذه المواقع، عن مصدر مطلع قوله إن "لقاء جمع كلا من رغد صدام حسين والسفير السعودي في الأردن خالد بن فيصل آل سعود، وذلك بغرض استعراض التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة العراقية".

ويشهد العراق تظاهرات حاشدة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الجاري، في أكثر من 10 محافظات، للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن، كما يقول المتظاهرون.