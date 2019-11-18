تنتهي بعد 74 يوما... بشرى سارة من محمد بن سلمان إلى السعوديين

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن تمديد "موسم الرياض" إلى أواخر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الحمدالله وصلنا لسبعة مليون وستميه وخمسين ألف زائر للموسم خلال شهر. وبتوجيه من سيدي ولي العهد تم تمديد الموسم لـ أواخر شهر يناير".

الحمدالله وصلنا ل سبعه مليون وستميه وخمسين الف زائر للموسم خلال شهر ... وبتوجيه من سيدي ولي العهد تم تمديد الموسم ل اواخر شهر يناير ... مبرووك ... 👍🔥🇸🇦🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 18, 2019

​وتستهدف المملكة من "موسم الرياض" نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ومن السياح القادمين من الخارج.

وتصل مدة موسم الرياض، إلى 70 يوما، بدأت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وتتجاوز عدد فعالياته أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.