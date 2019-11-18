تنتهي بعد 74 يوما... بشرى سارة من محمد بن سلمان إلى السعوديين

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الحمدالله وصلنا لسبعة مليون وستميه وخمسين ألف زائر للموسم خلال شهر. وبتوجيه من سيدي ولي العهد تم تمديد الموسم لـ أواخر شهر يناير".
الحمدالله وصلنا ل سبعه مليون وستميه وخمسين الف زائر للموسم خلال شهر ... وبتوجيه من سيدي ولي العهد تم تمديد الموسم ل اواخر شهر يناير ... مبرووك ... 👍🔥🇸🇦🙏🏻❤️
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 18, 2019
وتستهدف المملكة من "موسم الرياض" نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ومن السياح القادمين من الخارج.
وتصل مدة موسم الرياض، إلى 70 يوما، بدأت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وتتجاوز عدد فعالياته أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.
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