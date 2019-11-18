المتظاهرون يوقعون بعصابة حاولت سرقة البنك المركزي العراقي

أفادت قيادة عمليات بغداد، اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على عصابة حاولت سرقة البنك المركزي العراقي، مشيرة إلى أن عملية اعتقال العصابة تمت بالتعاون مع المتظاهرين.

وذكرت القيادة ، أنه "بتعاون وإخبار من قبل المتظاهرين السلميين تمكنت قطعات قيادة عمليات بغداد من اعتقال عصابة مؤلفة من عشرة متهمين حاولوا التقرب من البنك المركزي بهدف السرقة وإلحاق الضرر، بعد منتصف ليل الاحد". وفقا لـ "السومرية نيوز".

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، بأن قوة أمنية كبيرة تطوق مبنى البنك المركزي، في وسط العاصمة بغداد، وسط إجراءات مشددة.

وحسب المصدر، إن القوة ضمت عددا كبيرا من قوات مكافحة الشغب، انتشرت عند بوابة، ومحيط البنك المركزي العراقي، الكائن في وسط شارع الرشيد، قبالة السوق العربي الشعبي، وسط بغداد.

ويحذر المتظاهرون الملازمون لساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، من اقتراب المتظاهرين من البنك المركزي، تحسبا لأي عمليات توريط تلقى عليهم بإحراق البنك، أو اقتحامه، على يد مندسين أي على يد قوات مكافحة الشغب نفسها التي سبق وقامت بإحراق مدخل وزارة العدل بإلقاء القنابل الدخانية ذات الشرارة النارية، في محاولات لتوريط المتظاهرين بأعمال العنف هذه لولا التسجيلات المصورة التي وثقها المتظاهرون حينها لإحراق مدخل الوزارة قبل نحو أسبوعين.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين.