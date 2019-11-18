الإمارات تؤكد التزامها "الطوعي" بخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك+"

أكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، التزام بلاده الطوعي بخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك+".

القاهرة - سبوتنيك . ونقلت الوكالة الرسمية "وام" عن المزروعي قوله، اليوم الاثنين، إن دولة الإمارات ملتزمة " باتفاق خفض الإنتاج الطوعي بموجب اتفاقية منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ودول منتجة من خارج المنظمة دعما لاستقرار سوق النفط العالمي".

وأضاف المزروعي "الإمارات تعمل بكل شفافية مع المصادر الثانوية المعتمدة لدى اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في منظمة أوبك، لافتا "هناك تواصلا وبشكل دوري مع هذه المصادر، وبحسب المصادر الثانوية فإن معدل التزام دولة الإمارات خلال الفترة الماضية جاء متماشيا مع اتفاق أوبك+".

وأكد المزروعي "ضرورة مواصلة الالتزام بقرار منظمة أوبك والتحالف مع المنتجين الآخرين لدعم استقرار سوق النفط على أساس مستدام".