رئيس موريتانيا: حل الأزمة الليبية ضروري لاستقرار المنطقة

نواكشوط- سبوتنيك وقال ولد الغزواني، في كلمة ألقاها أمام منتدى داكار للسلم والأمن في أفريقيا الذي بدأ أعماله في السنغال اليوم الاثنين، إن "مكافحة الاٍرهاب في أفريقيا تتطلب حتما حلا للأزمة الليبية ووضع حد نهائي لها من أجل استعادة الأمن والاستقرار في عموم المنطقة".
كما رحب ولد الغزواني بالمبادرة التي تقدمت بها ألمانيا وفرنسا في أغسطس/ آب الماضي في إطار ما يعرف بـ "الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في الساحل" التي تتضمن توسيع جهود محاربة الإرهاب في منطقة الساحل لتشمل بعض دول غرب افريقيا، وقال ولد الغزواني "اليوم هناك مبادرة جديدة مطروحة على الطاولة، نوجه لها التحية، مقدمة من طرف ألمانيا وفرنسا، إنها الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في الساحل... ونحن نرحب بها لأنها ستكون تكملة للجهود التي تقوم بها مجموعة دول الساحل الخمس".
ويشارك الرئيس الموريتاني في منتدى دكار حول الأمن والاستقرار في أفريقيا، بصفته ضيف شرف النسخة السادسة من المنتدى، كما يشارك في المنتدى عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين والأفارقة من بينهم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.
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