المبعوث الأممي إلى ليبيا: قصف وادي الربيع "جريمة حرب"

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، إن قصف وادي الربيع، ربما كان غير مقصود، مضيفا: "لكنه يشكل جريمة حرب وعلينا التحقق من التفاصيل".

القاهرة - سبوتنيك . ووصف المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، القصف الذي وقع، اليوم الاثنين، على منطقة وادي الربيع في طرابلس بـ"جريمة الحرب"، ودعا إلى التحقيق في التفاصيل، كما دعا إلى إعادة فتح مطار مصراتة في أسرع وقت ممكن.

وقال سلامة، في إفادة أمام مجلس الأمن: "وردتنا معلومات تؤكد سقوط العشرات من القتلى وإصابة أكثر من 35 في قصف على وادي الربيع، وغالبية القتلى من المهاجرين"، وأضاف: "ربما كان القصف غير مقصود، لكنه يشكل جريمة حرب وعلينا التحقق من التفاصيل".

وتابع سلامة: "بالإضافة لتلك المأساة فإن الجبهة جنوب طرابلس مفتوحة، ولا زالت المخاطر تحدق بالعاصمة نتيجة التدخل الأجنبي".

وحول مطاري معيتيقة ومصراتة، قال سلامة "أغلق مطار معيتيقة وعدد من المدنيين في طرابلس اضطروا إلى الفرار"، مواصلا "مطار مصراتة هو مطار مختلط، وكان أهم نقاط خروج الليبيين من غرب البلاد، وهذا أيضا تأثر بـ11 هجمة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي".

وأردف سلامة: "ينبغي أن يعاد فتح مطار مصراتة في أسرع وقت ممكن، وأعمل على اتخاذ خطوات لتحقيق هذا الهدف، مع إنشاء صالة وصول مخصصة للأمم المتحدة".