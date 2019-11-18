"راقب" تخصم 30% على قيمة مخالفاتها في إمارة رأس الخيمة

أقرت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة خصما بنسبة 30% على قيمة المخالفات البيئية التي حررتها دوريات "راقب" البيئية في مختلف مناطق الإمارة ولغاية نهاية العام.

وحس وكالة الأنباء الإماراتية "وام" قال مديرعام دائرة الخدمات العامة المهندس "أحمد محمد الحمادي" أن المبادرة تأتي لتحفيز المتعاملين على تسديد مخالفاتهم التي تشمل جميع المخالفات في المناطق الطبيعية بالإمارة، إلى جانب مخالفات إلقاء المخلفات من السيارات وغيرها.

وكثفت الدائرة مع زيادة إقبال الجمهور عليها الرقابة على الشواطئ وشارع الشيخ محمد بن زايد وجبل جيس خصوصاً خلال فصل الشتاء، حيث تتوزع دوريات "راقب" على سبع مناطق في إمارة رأس الخيمة ووصل عدد المتفشين العاملين في قسم الرقابة إلى 74 مفتش تم تأهيلهم وتدريبهم لتحقيق قيم ورسالة الدائرة وأهدافها.

و كانت سابقا قد كشفت دوريات "راقب" في رأس الخيمة عن تحرير/ 4480 /مخالفة بيئية في رأس الخيمة خلال فصل الصيف وتقوم دائما بحملات تثقيف الجمهور على ضرورة الحفاظ على الشواطئ البحرية والشوارع والمرافق العامة، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.