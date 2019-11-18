أمير الكويت: نؤكد على حرية التعبير لكننا لن نسمح بما يهدد أمن البلاد

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إننا نؤكد على حرية التعبير في البلاد، مضيفا: "لكننا لن نسمح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها".

القاهرة - سبوتنيك. ودعا أمير الكويت، اليوم الاثنين، شعبه إلى وحدة الصف، مؤكدا على نزاهة القضاء الكويتي والحرص على محاسبة من يتعدى على المال العام، وذلك في ظل أزمة سياسية تطورت باعتذار رئيس وزراء الحكومة المستقيلة عن تصريف الأعمال.

وقال أمير الكويت في خطاب متلفز: "نؤكد حرصنا الدائم على الحفاظ على الأموال العامة، والتزامنا بواجب حماية حرمتها، ونؤكد أنه لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته تثبت إدانته بجرم الاعتداء على المال العام".

وأضاف: "نحمد الله بأننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام، وهو قضاء مشهود له بالاستقلالية والنزاهة".

ودعا صباح الأحمد الصباح، الشعب الكويتي إلى "الوقوف صفا واحدا في وجه من يريد أن يشق وحدته الوطنية"، وقال: "أنا على ثقة تامة أنكم تدركون المرحلة الخطرة، التي تعيشها المنطقة"، مضيفا: "فلنأخذ العبرة من تجارب الغير".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية، أمس الأحد، أن الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء، قدم استقالة الحكومة لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم: سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد تقدم الى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بإستقالة الحكومة ليتسنى اعادة ترتيب العمل الوزاري#CGCKuwait — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) November 14, 2019

وجاء على حساب مركز التواصل الحكومي على تويتر: "رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم: سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد تقدم إلى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".