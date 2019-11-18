أنصار الله تعلن الاستيلاء على سفينة مشتبه بها

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أنها استولت على سفينة مشتبه بها، وسيتم الإفراج عنها إذا كانت تخص كوريا الجنوبية بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وكتب محمد علي الحوثي، على حسابه على تويتر "هناك حالة اشتباه ويقوم خفر السواحل اليمنية بمهمته، في التأكد هل فعلا تتبع دول العدوان أم أنها لدولة كورياالجنوبية".

هناك حالة إشتباه ويقوم خفر السواحل اليمنية بمهمته

في التأكدهل فعلاتتبع دول العدوان أم أنها لدولة كورياالجنوبية

وإذا كانت لدولة كوريا فسيتم الإفراج عنهما بعد استكمال الإجراءات القانونية كاي حالة مشابهه تواجدت بالمياه الإقليميةاليمنية

ونطمئن الجميع أن لاقلق لا على الطواقم ولا غيرها — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 18, 2019

​وتابع: "إذا كانت لدولة كوريا فسيتم الإفراج عنهما بعد استكمال الإجراءات القانونية كأي حالة مشابهة تواجدت بالمياه الإقليمية اليمنية

ونطمئن الجميع أن لا قلق لا على الطواقم ولا غيرها".