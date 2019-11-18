أنصار الله تعلن الاستيلاء على سفينة مشتبه بها

وكتب محمد علي الحوثي، على حسابه على تويتر "هناك حالة اشتباه ويقوم خفر السواحل اليمنية بمهمته، في التأكد هل فعلا تتبع دول العدوان أم أنها لدولة كورياالجنوبية".
هناك حالة إشتباه ويقوم خفر السواحل اليمنية بمهمته— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 18, 2019
في التأكدهل فعلاتتبع دول العدوان أم أنها لدولة كورياالجنوبية
وإذا كانت لدولة كوريا فسيتم الإفراج عنهما بعد استكمال الإجراءات القانونية كاي حالة مشابهه تواجدت بالمياه الإقليميةاليمنية
ونطمئن الجميع أن لاقلق لا على الطواقم ولا غيرها
وتابع: "إذا كانت لدولة كوريا فسيتم الإفراج عنهما بعد استكمال الإجراءات القانونية كأي حالة مشابهة تواجدت بالمياه الإقليمية اليمنية
ونطمئن الجميع أن لا قلق لا على الطواقم ولا غيرها".
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