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18:38 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة

    سلامة: نتوقع من اجتماعات برلين إنشاء لجنة لمتابعة وقف إطلاق النار

    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
    العالم العربي
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    قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إنه يتوقع أن تسفر نتائج اجتماع برلين حول ليبيا إلى إنشاء لجنة لمتابعة احترام وقف إطلاق النار، ومنع توريد السلاح إلى ليبيا.

    القاهرة - سبوتنيك وذكر سلامة، في إفادة أمام مجلس الأمن اليوم الاثنين، "أشكر ألمانيا لعملها على الإعداد لقمة دولية، هذا الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيعقد اجتماع هام".

    اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس
    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
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    وأضاف سلامة "يجب ردم الهوة بين الأطراق الليبية بالحوار السياسي فور انعقاد قمة برلين، ومن النتائج المتوقعة من اجتماعات برلين إنشاء لجنة متابعة لضمان احترام وقف إطلاق النار ومنع توريد السلاح".

    وتابع "نحتاج من هذه اللجنة العودة للعملية السياسية، واللجنة ستدعم عملية نزع السلاح وإعادة الادماج الكامل لكافة المجموعات في البلاد".

    وكانت ألمانيا دعت لعقد مؤتمر دولي في برلين حول الأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة.

    وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقد الاجتماع الدولي الثاني حول ليبيا بـ "صيغة برلين" على مستوى كبار المسؤولين، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر والإمارات وتركيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

    ومنذ أبريل/ نيسان الماضي يشن الجيش الوطني الليبي عمليات عسكرية في طرابلس، لتحريرها مما يصفها بـ "المليشيات الإرهابية".

    وأسفرت المواجهات بين قوات الجيش، وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج في طرابلس، عن سقوط مئات القتلى والجرحى، بينما تحث الأمم المتحدة وأطراف دولية الجانبين على التهدئة، والعودة للحوار واستئناف العملية السياسية.

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    الكلمات الدلالية:
    غسان سلامة, أخبار ليبيا, ليبيا
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