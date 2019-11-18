وكالة السياحة الروسية توصي الشركات السياحية بتعليق بيع الرحلات إلى العراق

أوصت وكالة السياحة الفيدرالية الروسية "روس توريزم"، اليوم الإثنين، الشركات ومنظمي الرحلات السياحية بتعليق بيع الرحلات إلى العراق على خلفية الاضطرابات في هذا البلد.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان للوكالة نشر في موقعها الرسمي: "وكالة السياحة الفيدرالية الروسية "روس توريزم"، توصي... شركات ومنظمي الرحلات السياحية الروسية: بتعليق ترويج وبيع المنتجات السياحية وكذلك الخدمات السياحية في العراق إلى أن يتم تطبيع الوضع في البلاد، والالتزام بإبلاغ السياح الروس ... بالوضع الراهن في البلاد".

كما أوصت الوكالة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى العراق لأغراض السياحة.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين.

وأنهى الاضطراب الهدوء النسبي الذي تعم به العراق منذ إعلانه النصر على تنظيم داعش (المحظورة في روسيا) في عام 2017. ويطالب المحتجون بالإطاحة بطبقة سياسية يعتبرونها فاسدة وأسيرة مصالح خارجية. ولجأ المحتجون إلى أساليب العصيان المدني مثل الإضرابات وعرقلة حركة المرور وغلق الموانئ والمنشآت النفطية.