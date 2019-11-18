الموت يفجع عائلة ابن زايد في الإمارات

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وقالت إن وزارة شؤون الرئاسة، أصدرت بيانا بهذا الشأن قالت فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره.. ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أخاه، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.
خبر | #رئيس_الدولة ينعي سمو الشيخ #سلطان_بن_زايد آل نهيان وإعلان الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام.#وامhttps://t.co/y3Jd2Q9pqw— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 18, 2019
وأضاف البيان: "تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم".
وتابع: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
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