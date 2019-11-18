رئيس الوزراء العراقي: لا يمكن قبول كيانات غير شرعية أو أي سلاح خارج شرعية الدولة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أن حماية حقوق العراقيين في مقدمة أولويات البرنامج الحكومي في ظل سيادة القانون والأمن والنظام، مؤكدا أنه لا خيار سوى دعم القوات المسلحة، ولا يمكن قبول وجود أي سلاح خارج شرعية الدولة.

بغداد - سبوتنيك. وقال عبد المهدي في كلمة له خلال زيارته جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ببغداد حسبما ذكر بيان لمكتبه الاعلامي أن "برنامجنا الحكومي كان واضحا ومحددا في اهدافه بمحاربة الارهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة ودعم قدرات القوات المسلحة وتوظيف العلاقات الخارجية ومع دول الجوار كافة وفق المشتركات ولخدمة الأمن والإستقرار والتنمية الإقتصادية" .

واضاف ان " هناك دولة واحدة هي العراق والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد ولا خيار غير دعم القوات المسلحة، ولا يمكن قبول كيانات غير شرعية او أي سلاح خارج شرعية الدولة".