لعدم الترخيص... وزارة التربية السورية توضح سبب تغريم "جريح الحرب"

ردت وزارة التربية السورية على شكوى نشرها أحد المواطنين من جرحى الجيش السوري بخصوص تغريمه بمبلغ مالي قدره 500 ألف ليرة سورية، وقالت إن مضمون الشكوى مخالف لوقائع الأنظمة والقوانين النافذة المتعلقة بهذا الموضوع.

نشر موقع وزارة التربية السورية الإلكتروني توضيحا يتعلق بموضوع الشكوى الذي تقدم بها مواطن سوري من جرحى الجيش السوري، وجاء في بيان الوزارة:

"تداولت بعض صفحات المواقع الاجتماعي شكوى لأحد المواطنين من جرحى الجيش العربي السوري في منطقة ريف دمشق، حول قيام الضابطة العدلية في وزارة التربية تغريمه بمبلغ مالي نتيجة قيامه تدريس طلاب عدة في منزله".

وأوضح البيان: "وزارة التربية حريصة على متابعة القضايا التربوية كافة وأينما وجدت، وإن ما جاء في مضمون الشكوى، مخالف للوقائع الأنظمة والقوانين النافذة المتعلقة بهذا الموضوع".

وكشفت الوزارة أن الضابطة العدلية قامت بمهامها استناداً إلى الشكوى المقدمة إليها من قبل أحد الجوار حول افتتاح المعني بالشكوى (الجريح) مدرسة تعليمية داخل منزله دون ترخيص أصولي.

وبينت الوزارة أن الضابطة العدلية وجدت بعد الكشف أن المعني لديه /53 / طالباً، ويتقاضى مبلغاً مالياً وقدره/ 35000 / ليرة سورية عن كل طالب، وهو مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم/ 55 / لعام/ 2004 / وتعليماته التنفيذية .

وأضاف التوضيح: تم إعلام صاحب الشكوى بعدم قانونية إقامة مثل هذه الحصص المدرسية دون ترخيص أصولي، وقد تبلغ بذلك، ووقع إشعارا منه بقبوله.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي السورية تداولت شكوى قالت إن الجريح في الجيش العربي السوري عمار ميا نشرها عبر إحدى الصفحات تتعلق بتغريمه بمبلغ 500 ألف ليرة سورية لأنه لم يقم بالترخيص.

وبحسب الصفحات، أكد الجريح أنه مصاب أكثر من مرة وعلى إثر ذلك تم تسريحه، وأن ما كان يقوم به هو دروس خصوصية.