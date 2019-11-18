شرق الفرات... الجيش السوري يدخل قريتين على طريق "إم 4" بين الحسكة وحلب

اشتبكت وحدات من الجيش السوري مع الفصائل التركمانية المسلحة الموالية للجيش التركي في ريف رأس العين الجنوب الشرقي، فيما دخلت قوات الجيش السوري بلدتين جديدتين في محيط طريق M4 الدولي.

قال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة إن الجيش السوري دخل اليوم قريتي الدشيشية والطويلة الواقعتين إلى الغرب من بلدة تل تمر المشرفة على الطريق الدولي "الحسكة - الرقة - حلب" المعروف باسم M4 وقامت بتثبيت عدد من النقاط داخلهما.

وأضاف المراسل أن اشتباكات عنيفة متقطعة اندلعت اليوم بين وحدات الجيش وبين الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة التي شنت هجوما عنيفا بمساندة مدفعية وجوية من الجيش التركي، على قرية تل الورد بمحيط أبو راسين في ريف رأس العين الجنوب الشرقي، لافتاً إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة جندي سوري.

وفي سياق متصل، نقل المراسل عن مصادر محلية ببلدة تل تمر تأكيدها قيام تنظيم " قسد" بإنشاء جسر جديد على نهر الجرجب في ريف تل تمر استعدادا لمواجهة هجمات الفصائل المسلحة التابعة للجيش التركي التي فجرت الجسر القديم الذي كان يقع على بعد 350 مترا من الجسر الجديد الذي يصل قرية أم الكيف بريف رأس العين مع قرى الرشيدية و القاسمية والريحانية بريف تل تمر الشمالي.

وفي الرقة، أكد مراسل "سبوتنيك" سيطرة الفصائل" التركمانية" المسلحة بمساندة الجيش التركي على صوامع شركراك في ريف تل أبيض الجنوبي بعد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة مع "قسد" قتل خلالها القائد العسكري لما يسمى تجمع "أحرار الشرقية" التابع للجيش التركي "أحمد حسين الجاسم" الملقب بـ"أبو حفص".