فقدت عضيدي... ولي عهد أبو ظبي ينعى أخاه سلطان بن زايد

نعى صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم.

وقال بن زايد في حسابه على موقع "تويتر": "فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية.. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه.. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن وزارة شؤون الرئاسة، أصدرت بيانا قالت فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره.. ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أخاه، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية .. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه .. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان. pic.twitter.com/9PvLxNtbaF — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 18, 2019

وأضاف البيان: "تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم".

وتابع: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم الاثنين.