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21:35 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    ظريف يهنأ هنية بـ"النصر" ويشيد بـ"غرفة العمليات المشتركة"

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    العالم العربي
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    أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير محمد جواد ظريف أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".

    بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس": "قدم ظريف التهاني بالنصر الذي حققته المقاومة ضد الاحتلال في جولة المواجهة الأخيرة مع الاحتلال".

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
    © AFP 2019 / ATTA KENARE
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    وأعتبر ظريف أن "عوامل النصر في غزة تمثلت بقوة المقاومة، ووحدتها الميدانية، وتفوقها الأخلاقي على الاحتلال الذي ارتكب المجازر وقتل العوائل المدنية".

    وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن ظريف أشاد بـ"إنشاء غرفة العمليات المشتركة التي تحقق وحدة المقاومة".

    وجدد ظريف تأكيده وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني.

    ونقلت الوكالة أن ظريف "عبر عن أسفه لموقف الأمم المتحدة من المجازر التي وقعت ضد المدنيين في قطاع غزة".

    وتابع: "هذا الموقف كان يجب أن يكون مختلفا، ولكن عجزت الأمم المتحدة عن القيام بواجبها الأخلاقي بسبب الضغوط الأمريكية".

    ونقلت الوكالة أن هنيه ثمّن اتصال ظريف، وأنه (هنيه) "أشاد بموقف إيران الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته".

    وقال هنيه "الاحتلال لم ولن ينجح بتحقيق أهدافه الميدانية والسياسية من هذا العدوان أو غيره".

    وشدد هنيه "على متانة صف المقاومة ووحدتها، وحماية تشكيلاتها، وخاصة منظومة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة".

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