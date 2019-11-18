الصفدي: المستوطنات الإسرائيلية في "فلسطين المحتلة" تمثل خرقا للقانون الدولي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة تمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإجراء يقتل حل الدولتين".

موسكو - سبوتنيك. وكتب الصفدي على "تويتر": "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، تمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل".

وأشار الصفدي إلى أن: "موقف المملكة في إدانة المستوطنات راسخ وثابت"، مضيفا: "نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في كلمة اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.

وقال بومبيو: "إدارة الرئيس ترامب، ستخالف قرارات الإدارات الأمريكية السابقة"، مضيفا: "نحن نتفق مع موقف الرئيس السابق رونالد ريغان، بأن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي".