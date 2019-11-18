الصفدي: المستوطنات الإسرائيلية في "فلسطين المحتلة" تمثل خرقا للقانون الدولي

موسكو - سبوتنيك. وكتب الصفدي على "تويتر": "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، تمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في كلمة اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.
وقال بومبيو: "إدارة الرئيس ترامب، ستخالف قرارات الإدارات الأمريكية السابقة"، مضيفا: "نحن نتفق مع موقف الرئيس السابق رونالد ريغان، بأن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي".
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