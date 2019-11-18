مصر... وفد من سفارة جنوب السودان يزور طالبا تعرض لـ"تنمر" من جيرانه

قام وفد من سفارة جنوب السودان لدى مصر، بزيارة الطالب جون مانوث، بعد انتشار فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لشابين مصريين يتنمران عليه في أحد الشوارع.

ذكرت ذلك صحيفة "الدستور" المصرية، مشيرة إلى قول أجانق بول، رئيس جمعية الصحفيين في جنوب السودان، إن "الوفد الذي زار الطالب الجنوبي سوداني، ضم القنصل أشاي ألور، والملحق الثقافي مايكل مثيانق، والدكتور حماد الدسوقي، رئيس جمعية "صداقة مصر وجنوب السودان".

وقال بول، إن الطالب مانوث، يدرس بالصف الرابع الابتدائي في مدرسة للاجئين بمنطقة العباسية، مشيرا إلى أن وفد السفارة اجتمع بالطالب لمعرفة تفاصيل الواقعة، بينما قال الطالب إنه "تعرض لفعل عنصري ضده"، مشيرا إلى أنهم لم يكونوا يمزحون معه كما ادعوا لاحقا، بحسب الصحيفة المصرية.

وقال رئيس جمعية الصحفيين في جنوب السودان، إن الطالب في حالة نفسية جيدة حاليا، لكنه ما زال خائفا من تكرار الأمر مرة أخرى، وبحسب بول، فإن وفد السفارة أكّد أنه سيطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حتى لا تتكرر مرة أخرى.