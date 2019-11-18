"حماس" تعلق على اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن "تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باعتبار المستوطنات التي تقيمها بأنها لا تتعارض مع القانون الدولي، هي مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

رام الله - سبوتنيك . وقال قاسم في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "هذه التصريحات تأكيد جديد على مشاركة الإدارة الأمريكية في العدوان على شعبنا وحقوقه".

وأضاف قاسم: "إن إقامة هذه المستوطنات هي جريمة حرب حقيقية، فالاحتلال طرد أصحاب الأرض الأصليين من شعبنا الفلسطيني، ثم سرقها وأقام عليها مستوطنات بالقوة، وجاء بسكان من أصقاع الأرض".

وتابع الناطق باسم حماس: "هذه المستوطنات، كما الاحتلال، هي غير شرعية، وسيواصل شعبنا نضاله حتى كنس هذه المستوطنات، وطرد الاحتلال، وعودة شعبنا إلى الأرض التي هُجر منها".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت سابق من اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة الأميركية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأميركية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.

وهاجم الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الإدارة الأميركية تعتبر إنشاء المستوطنات أمر لا يتعارض مع القانون الدولي.

وقال أبو ردينة في بيان إن "إعلان وزير الخارجية الأميركي بومبيو اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة أنها لا تخالف القانون الدولي، هو إعلان باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم (2334)".

وأضاف أبو ردينة "الإدارة الأميركية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي".

كما حث أبو ردينة دول العالم على رفض هذه التصريحات وإدانتها "لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين".