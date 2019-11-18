ألمانيا... نصف عدد العاطلين عن العمل من أصول أجنبية

كشفت أرقام حديثة حول البطالة في ألمنايا أن واحد من كل اثنين من العاطلين عن العمل في ألمانيا له أصول مهاجرة، إما أن يكون هو نفسه مهاجرا أو من أسرة يكون فيها أحد الزوجين على الأقل مهاجرا.

وبحسب ما نشرته صحيفة بيلد الألمانية، فالأرقام أصدرتها "المؤسسة الاتحادية للعمل"، وتعود إلى منتصف العام الجاري، وتقول إن 47.2 في المائة من العاطين عن العمل هم من أصول مهاجرة، 27 في المائة منهم قدموا إلى ألمانيا كمهاجرين، بينما كانت نسبة العاطلين عن العمل من أصول مهاجرة عام 2014 تبلغ 36.4 في المائة، 16.4 في المائة منهم مهاجرون.

وتشير الأرقام إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين يحصلون على مساعدة البطالة الثانية في ألمانيا والمسماة "هارتس 4" فإن أكثر من نصفهم من أصول مهاجرة، وتبلغ نسبتهم 52.7 في المائة بينما كانت قبل خمس سنوات 41.2 في المائة.

ولفتت الصحيفة بحسب الأرقام إلى أن 31.8% ممن يحصلون على "هارتس 4" هم مهاجرون، بينما كانت نسبتهم في عام 2014، 19.5 في المائة.

وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي كانت نسبة السكان من أصول مهاجرة في عموم ألمانيا عام 2016 في حدود 22.5%، منهم 10.9% كانوا من الأجانب.