الرئيس المصري يعزي رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

قدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التعازي والمواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وولي عهده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وتمنى الرئيس المصري أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وفقا لصحيفة "الأهرام" الرسمية المصرية.



ونعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ، الذي وافته المنية اليوم.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وقالت إن وزارة شؤون الرئاسة، أصدرت بيانا بهذا الشأن قالت فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره.. ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أخاه، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأضاف البيان: "تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم".

وتابع: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".