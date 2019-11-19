الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض 4 صواريخ انطلقت من سوريا

قال الجيش الإسرائيلي إن أنظمته الدفاعية أسقطت أربعة صواريخ انطلقت من سوريا نحو إسرائيل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

وقبلها بدقائق، انطلقت صافرات الإنذار من صواريخ قادمة في هضبة الجولان المحتلة.

وقال الجيش "تم تحديد أربع عمليات إطلاق من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية والتي اعترضتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية. لم يتم رصد استهداف التجمعات الإسرائيلية"، وفقا لرويترز.

BREAKING: 4 launches were identified from Syria toward northern Israel.



We can confirm that all 4 were intercepted in the sky by Israeli air defense systems. — Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2019

وكان مراسل "سبوتنيك" في سوريا أفاد أن، الدفاعات الجوية السورية تصدت، فجر اليوم الثلاثاء، لأهداف معادية جنوب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، "إنه سمع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق".

وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ يرجح أنها إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر ميداني قوله إن، عددا من الصواريخ أطلقت من اتجاه المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل، وحاولت استهداف مواقع عسكرية سورية بريف دمشق الجنوبي وتعاملت معها الدفاعات الجوية وأسقطت معظمها.

وقال مصدر أمني أيضا لمراسل "سبوتنيك": إن "طائرات حربية إسرائيلية حاولت استهداف أحد المواقع العسكرية جنوب البلاد عبر دفقة من الصواريخ جو أرض".

وأضاف المصدر: "تعاملت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري مع هذه الصواريخ وأسقطت معظمها بريف دمشق الجنوبي المتاخم للقنيطرة".

وكان آخر هجوم شنته إسرائيل على الأراضي السورية يوم الثلاثاء 12 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، حيث استهدفت حي المزة بدمشق بدفقات صاروخية، إذ أصيب منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني أكرم العجوري، مخلفأ قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى إلحاقه دمارا وخسائر فادحة بممتلكات المواطنين.