عقب توجيه ولي العهد... تركي آل الشيخ يوضح بعض الأمور

أوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، بعض الأمور بشأن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتمديد "موسم الرياض".

وغرد تركي آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر"، موضحا: "وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد موسم الرياض، وأحببت أن أوضح لكم".

وأضاف آل الشيخ: "الموسم ينتهي في وقته ١٥ ديسمبر/كانون الأول، والتمديد لبعض المناطق فقط. مناطق ونتر وندرلاند والمربع والسفاري والثمامة، هي التي سوف تمدد إلى ١٨ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٠".

وأتم تركي آل الشيخ: "يمدد البوليفارد إلى نهاية شهر مارس/أذار ٢٠٢٠، وتستحقون أكثر".

وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد #موسم_الرياض، و حبيت اوضح لكم:

١- الموسم ينتهي في وقته ١٥ ديسمبر والتمديد لبعض المناطق فقط

٢- مناطق ونتر وندرلاند و المربع و السفاري و الثمامة هي التي سوف تمدد الى ١٨ يناير ٢٠٢٠

٣- يمدد البوليفارد الى نهاية شهر مارس ٢٠٢٠

وتستاهلون اكثر 🙏🏻🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 18, 2019

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وجه بتمديد فعاليات موسم الرياض.

يُذكر أن "موسم الرياض" انطلقت فعالياته، يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ويعد الأضخم على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وكشف آل الشيخ في وقت سابق أن عدد الزوار وصل إلى أكثر من 7 ملايين و600 ألف زائر حتى أسبوعه السادس.