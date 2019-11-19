عقب توجيه ولي العهد... تركي آل الشيخ يوضح بعض الأمور

وغرد تركي آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر"، موضحا: "وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد موسم الرياض، وأحببت أن أوضح لكم".
وأضاف آل الشيخ: "الموسم ينتهي في وقته ١٥ ديسمبر/كانون الأول، والتمديد لبعض المناطق فقط. مناطق ونتر وندرلاند والمربع والسفاري والثمامة، هي التي سوف تمدد إلى ١٨ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٠".
وأتم تركي آل الشيخ: "يمدد البوليفارد إلى نهاية شهر مارس/أذار ٢٠٢٠، وتستحقون أكثر".
وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد #موسم_الرياض، و حبيت اوضح لكم:— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 18, 2019
١- الموسم ينتهي في وقته ١٥ ديسمبر والتمديد لبعض المناطق فقط
٢- مناطق ونتر وندرلاند و المربع و السفاري و الثمامة هي التي سوف تمدد الى ١٨ يناير ٢٠٢٠
٣- يمدد البوليفارد الى نهاية شهر مارس ٢٠٢٠
وتستاهلون اكثر 🙏🏻🔥
وكان الأمير محمد بن سلمان قد وجه بتمديد فعاليات موسم الرياض.
يُذكر أن "موسم الرياض" انطلقت فعالياته، يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ويعد الأضخم على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وكشف آل الشيخ في وقت سابق أن عدد الزوار وصل إلى أكثر من 7 ملايين و600 ألف زائر حتى أسبوعه السادس.
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