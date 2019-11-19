أحد أفراد أسرة آل ثاني: لولا هذه الدولة لشعرنا بـ"الحصار"

وجه رجل الأعمال القطري الشهير، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، الشكر للشعب التركي والرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك على ما فعلوه خلال الأزمة القطرية.

وقال الشيخ فيصل، مؤسس مجموعة شركات الفيصل القطرية، إنه "بفضل تركيا لم نشعر بأي تأثير للحظر المفروض على بلدنا".

كما ذكر رجل الأعمال القطري أن "تركيا بلد كبير وسيكون مستقبلها جيد للغاية"، لافتا إلى أن العرب مهتمون بها كثيرا، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وتابع: "نحن القطريون نولي أهمية خاصة لتركيا، ولا ننسى وقوفها إلى جانب بلادنا، وخاصة موقف الرئيس أردوغان، ونحن نعرف بأن هذا موقف الشعب التركي بأسره الذي يمثله الرئيس أردوغان وليس موقفه وحده".

كما دعا آل ثاني المستثمرين في كلا البلدين إلى زيادة استثماراتهم، مضيفا: "أتوجه بالدعوة للمستثمرين الأجانب، يمكنكم الاستثمار في مجالات السياحة والمصارف والمقاولات والصناعة والكثير من المجالات الأخرى في تركيا، والحصول على ربح كبير في فترة قصيرة".

ولفت إلى أن تركيا توفر دعما كبيرا للمستثمرين، مشيرا إلى أنهم استثمروا حاليا في مجال السياحة وسيزيدون التنوع باستثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.