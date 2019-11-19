رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده بشأن الحرم المكي والمسجد النبوي

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بشأن الحرم المكي والمسجد النبوي.

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية، عن السديس، قوله إنه يرفع برسالة إلى الملك سلمان وولي عهده، يشكرهما فيها على استئناف استقبال زوار معرض عمارة الحرمين.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى أنه يشكر الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، على استئناف العمل بمعرض عمارة الحرمين، بعد إيقافه مؤقتا.

وأشار السديس في تصريحاته إلى أن "ولاة الأمر في السعودية، يولون الحرمين الشريفين، ومقتنياته العناية الفائقة، نظرا لمكانتهما في نفوس المسلمين".

وتابع: "ندرك أن الحرمين في أيدي أمينة، وأن الدولة تبذل جهودا عظيمة لعمارتهما وتطوير الخدمات المقدمة فيهما".

وأتم: "يسعى ولاة الأمر لأن ينعم أي حاج أو معتمر في الحرمين بأداء مناسكه بكل يسر وسهولة".