السودان... وزارة الصحة تضع خطة للقضاء على مرض يهدد 8 ملايين نسمة

أظهر مسح أجرته وزارة الصحة بولاية الخرطوم، إصابة 6% من سكان الخرطوم بالبلهارسيا.

ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم التالي"، كشف أسامة عبد الرحيم، المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن إصابة 8 ملايين شخص بمرض البلهارسيا في السودان، وفق آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية.

ووصف عبد الرحيم المرض بأنه الأول في السودان من حيث الإصابة ومنتشر في كل ولايات البلاد.

وأشار عبد الرحيم إلى أن علاج "برازيكوانتيل" يعد الأفضل لعلاج البلهارسيا.

وأوضح مسؤولون أن البلهارسيا مشكلة صحية تؤثر على الفئات الضعيفة خاصة الأطفال، وتشكل عبئا اقتصاديا على الدولة، وكشفت عن خطة الصحة العام 2020 للقضاء على المرض.

وتشير إدارة مكافحة النواقل بالوزارة إلى أن مرض البلهارسيا يتوطن في ولاية الخرطوم، في مناطق المشاريع الزراعية الكبرى.