مصر...استمرار حالة الطوارئ بسبب نهر النيل

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، استمرار رفعها درجة الطوارئ في اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه.

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية إن اللجنة الدائمة عقدت اجتماعها بحضور عدد من القيادات التنفيذية في وزارة الري والمركز القومي لبحوث المياه، وتوصلت إلى ضرورة استمرار رفع درجة الطوارئ بسبب نهر النيل.

وأوضح البيان أن اللجنة كانت تتابع موقف فيضان النيل هذا العام، وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر، وما يتطلب من إجراءات لتنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

كما درجت اللجنة الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيوم، والاستعداد لها بشكل جيد، والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وتم استعراض الإجراءات المتخذة للتعامل مع السيول ومياه الأمطار، وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف، وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجاري المائية استعدادا للنوات القادمة.

وكانت أجهزة وزارة الري، قد أعلنت في وقت سابق، حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول، واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة، وأيضا المتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

وقالت الوزارة إن الحالة العامة للفيضان بدأت في الانحسار، وبدأت التصرفات في العودة إلى معدلات مقبولة في أعالي نهر النيل.

وشددت الوزارة على كل أجهزتها باستمرار حالة الاستعداد، وكذلك تركيز أعمال الصيانة لكافة منشآت الري ومحطات الرفع ومخرات السيول والبرابخ والسحارات وأعمال التطهير للترع والمصارف.