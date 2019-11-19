فيديو... بدء توافد المحتجين إلى محيط مجلس النواب لمنع انعقاد جلسة تشريعية

بدأ المحتجون بالتوافد إلى محيط مجلس النواب، وسط بيروت، لمنع النواب من الوصول إلى الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد أن أرجئت الأسبوع الماضي.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، حاول المحتجون إزالة السياج الشائك قرب مبنى صحيفة "النهار" للدخول إلى باحة مجلس النواب، إلا أن القوى الأمنية منعتهم وفرضت طوقاً أمنياً محكماً.

أعلنت كتلتا نواب حزب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، إضافة إلى النواب أسامة سعد وبولا يعقوبيان وأسامة مخزومي عدم مشاركتهم في الجلسة التشريعية.

وأعلن النائب أسامة سعد مقاطعة الجلسة لأن "مطالب الانتفاضة ليست على جدول الأعمال ولا أولويات الناس على جدول الأعمال ولا بحث في سبل الخروج من الأزمة المصيرية الخطيرة التي يمر بها الوطن".

أما كتلة "المستقبل" وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي كانتا قررتا بداية الاكتفاء بحضور جلسة الانتخاب من دون المشاركة بالجلسة التشريعية، ثم أعلنتا .لاحقا عن عدم مشاركتهما كليا في الجلسة

على جدول أعمال الجلسة التشريعية مجموعة من المشاريع واقتراحات ‏القوانين الإصلاحية، وفي مقدمتها قانون مكافحة الفساد، وإنشاء محكمة خاصة للجرائم ‏المالية، والعفو العام، وقانون ضمان الشيخوخة‎.

وتنعقد الجلسة الأولى لانتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية

تمهيداً ‏لانتخاب رؤساء اللجان في وقت لاحق، تليها الجلسة التشريعية.