"أطباء بلا حدود" تعيد فتح أحد مستشفياتها غربي اليمن

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل في مستشفاها بمدينة المخا بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، بعد أسبوعين من إغلاقه، لتعرضه لدمار جزئي جراء قصف جوي بمحيطه.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت المنظمة، عبر حسابها على تويتر، اليوم الثلاثاء، إنها ‏"تعيد اليوم فتح مستشفاها في ‎المخا، وقد كان المستشفى خارج الخدمة خلال الأسبوعين الماضيين. إذ تعرض لدمار جزئي نتيجة هجوم جوي ضرب البنايات المجاورة".

وكانت "أطباء بلا حدود" أعلنت، في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري " تضرر المستشفى الذي تديره بشكل كبير جراء الانفجارات والحريق، الذي تبع هجوما جويا استهدف مستودعا عسكريا على مقربة من المستشفى".

وأشارت إلى "احتراق الصيدلية بالكامل وتدمر مبنى المكاتب، وتحطم زجاج جميع منافذ المستشفى من قوة الانفجارات".

ويعتبر المستشفى، الذي يحتوي على 35 سريرا، المستشفى المدني الوحيد في المخا، الذي يقدّم الرعاية الجراحية الطارئة للمرضى المصابين بجروح نتيجة النزاع، وكذلك خدمات جراحية طارئة أخرى مثل إجراء عمليات الولادة القيصرية في حالات الولادة المعقّدة.

واتهم الجيش اليمني جماعة أنصار الله، بـ"استهداف أحياء سكنية ومخيما يتبع منظمة أطباء بلا حدود في مدينة المخا بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وأدانت الأمم المتحدة، في ذلك الوقت، على لسان منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي، ما تعرض له المستشفى، معتبرة أنه "أمر صادم وغير مقبول"، مشيرة إلى حرمان مئات آلاف الأشخاص على امتداد الساحل الغربي من خدمات المستشفى، جراء الإغلاق الناجم عن القصف.