بعد اعتذاره عن تشكيل الحكومة...أمير الكويت يوجه رسالة إلى الشيخ جابر المبارك

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بعد اعتذار الأخير عن تولي منصب رئاسة الوزراء.

ونشرت وكالة الأنباء الكوينية "كونا" نصر رسالة أمير الكويت، التي قال فيها: "الأخ سمو الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء حفظه الله تحیة طیبة وبعد ،،، یسرنا أن نعرب لسموكم عن خالص تمنیاتنا لكم بدوام الصحة وموفور العافیة وبعد".

فلقد "تسلمنا بكل التقدیر رسالة سموكم الكریمة المتعلقة بأمرنا بتعیین سموكم مجددا رئیسا لمجلس الوزراء وبتكلیفكم بترشیح اعضاء الوزارة الجدیدة، واعتذاركم عن ھذا التعیین بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم امام القضاء وفق ما جاء في رسالة سموكم المؤرخة في 18 نوفمبر 2019".

ولقد "كنا نتمنى قبول ھذا التعیین والاستمرار برئاسة مجلس الوزراء غیر أننا وأمام ما أبدیتموه تجاه ھذا الأمر فإننا نقدر رغبة واعتذار سموكم. إن مابذلتموه سموكم طوال فترة رئاستكم للوزارة من جھود مخلصة ومن تحمل لأعبائھا وما أبدیتموه من تفان وإخلاص في خدمة الوطن العزیز ومن عمل دؤوب لرفع مكانته وشأنه لھو محل إشادة وتقدیر وثناء الجمیع فلقد وفیتم وكفیتم سموكم وسیظل ذلك مسطرا في سجل وذاكرة الوطن وشاھدا على ذلك".

وكان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اعتذر عن إعادة تكليفه من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتولي منصب رئاسة الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي اعتذار المبارك عن رئاسة الوزراء عقب ساعات من إعلان أمير الكويت إعادة تكليفه بالمنصب.

وأمر أمير الكويت، في وقت سابق أمس الاثنين، بإقالة كل من وزير الداخلية خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح. وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أصدر أمير الكويت "أمرا أميريا بتعين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم عليه لإصدار مرسوم تعيينهم".

وأضافت الوكالة أن أمير الكويت أصدر أمرا كذلك بإعفاء "ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والفريق خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهما".