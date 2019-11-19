روسيا ترصد 28 خرقا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في نشرتها على موقعها الرسمي بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، 28 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية.

موسكو– سبوتنيك. ووزع الخرق حسب البيان الروسي على المحافظات السورية كالآتي: إدلب (10) وحلب (6) واللاذقية (8) وحماه (6)، من جهته رصد الجانب التركي 22 خرقا، وذلك في محافظات: إدلب (7) واللاذقية (6) وحلب (3) وحماه (6).

وقام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، خلال 24 الساعة الماضية، بحسب النشرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها حوالي 2.45 طن إلى سكان بلدة المزرعة بريف السويداء.

وبشكل عام تم تنفيذ 2244 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3722.102 طن.