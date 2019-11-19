روحاني يتحدث مجددا عن حرب اليمن ويتلقى رسالة من زعيم "أنصار الله"

أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشجاعة وصمود الشعب اليمني في مواجهة المعتدين، مؤكدا أن إيران تدعم الشعب اليمني بكل قواها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد ودعم المفاوضات اليمنية - اليمنية.

وخلال تسلمه أوراق اعتماد السفير اليمني الجديد في طهران التابع لجماعة "أنصار الله"، إبراهيم محمد بن محمد الديلمي، اليوم الثلاثاء، قال روحاني، إن "الشعب اليمني أظهر شجاعة هائلة ومقاومة وممانعة في السنوات الأخيرة، وأن الشجاعة والتعبير الواضح عن المواقف من قبل السلطات الثورية اليمنية تستحق الفخر والاعتزاز"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "دول العدوان لن تتمكن من تحقيق أهدافها عن طريق الحرب والضغط، وهذا يعتبر تحقيقا لأهداف المقاومة اليمن"، مشيرا إلى أن إيران وقفت إلى جانب الشعب اليمني من الناحية السياسية وتقدم له المساعدات الإنسانية.

وخلال تقديم إبراهيم محمد بن محمد الديلمي، أوراق اعتماده إلى روحاني، نقل رسالة تحية من زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، إلى الحكومة والشعب الإيرانيين، داعيا إلى مزيد من تطوير وتعزيز التعاون الثنائي.

وقال السفير اليمني التابع لجماعة "أنصار الله"، إن "الشعب اليمني لن ينسى أبدا المواقف المشرفة والقوية والقيمة للحكومة الإيرانية والشعب الايراني دعما للثورة اليمنية"، مضيفا أن "إيران حكومة وشعبا كانت أفضل صديق ورفيق للشعب اليمني، وفي الوقت الذي كان الشعب اليمني تحت ضغوط العقوبات والعدوان، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت الوحيدة التي دعمت الشعب اليمني ووقفت الى جانبه وستواصل القيام بذلك".