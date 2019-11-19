تحقيقات عاجلة في السودان... بماذا فوجئ المستمعون في الإذاعة الرسمية

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في السودان، أنها ستجري تحقيقا رسميا في واقعة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة في بيان بشأن "إذاعة تقرير إخباري صوتي لمؤتمر صحافي لتيار نصرة الشريعة على الإذاعة"، إنها ستجري تحقيقا رسميا وتعلن نتائجه للرأي العام فور اكتماله، بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

جدل وتحقيقات في الإذاعة السودانية بسبب تيار نصرة الشريعة https://t.co/4cltzPI6A7 — اخبار السودان (@sudanakhbar) November 19, 2019

وذكرت الهيئة أن "التسجيل المنشور لم يتم بثه في أي من الخدمات الإخبارية أو النشرات الإخبارية أو البرامج السياسية في أي من الإذاعات التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون".

الإذاعة تحقق في بث مادة ممنوعة لـ(تيار نصرة الشريعة) https://t.co/7iANkYNkGW — صحيفة متاريس الإلكترونية (@Matareesnews) November 18, 2019

وتيار "نصرة الشريعة" هو تيار إسلامي يضم علماء ودعاة وزعماء عشائر ومشايخ طرق صوفية والحركة الإسلامية والإخوان المسلمين والجماعات السلفية وتيار المستقبل، بجانب قيادات الإصلاح الآن والجبهة الوطنية للتغيير، وهو تيار مؤيد لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وسبق أن أعلن رفضه تسليم البلاد لقوى الحرية والتغيير، التي سماها باليسار.

وكان اليسار قد هدد سابقا بأن جميع الخيارات مفتوحة لمقاومة الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، والذي وصفه بالإقصائي.