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14:26 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    علاج جيني

    الجرعة بـ2 مليون دولار... علاج مجاني لأطفال قطر

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم العربي
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    أعلنت قطر أنها أحرزت تقدما كبيرا في علاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي الوراثي، مشيرة إلى أن كل طفل مريض سيحصل على جرعة مجانية، قيمتها 2.1 مليون دولار.

    ذكرت ذلك صحيفة "العرب القطرية"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن العلاج بدأ في مستشفى حمد العام، صباح اليوم، وأنه سيتم استخدام أحدث علاج جيني مبتكر ظهر عالميا لعلاج هذه الحالات من خلال حقن الطفل المريض بجرعة واحدة من العلاج الجديد، ومن ثم يستكمل بعدها برنامج العلاج المقرر.

    أحرزت دولة قطر تقدماً كبيرا في علاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي الوراثي، حيث بدأ في مستشفى حمد العام صباح اليوم استخدام أحدث علاج جيني مبتكر ظهر عالميا لعلاج هذه الحالات من خلال حقن الطفل المريض بجرعة واحدة من العلاج الجديد ومن ثم يستكمل بعدها برنامج العلاج المقرر

    وقالت إن "دولة قطر هي الثانية، التي تستخدم هذا العلاج الجيني المبتكر خارج أمريكا الشمالية، رغم أن تكلفة الجرعة الواحدة من هذا العلاج تبلغ 2.1 مليون دولار أمريكي، لكنه يصرف مجانا للأطفال القطريين المرضى".

    وذكرت الصحيفة القطرية أن قطر توفر أحدث علاج جيني مبتكر في العالم للأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي الوراثي، وبذلك تكون دولة قطر هي الثانية، التي تستخدم هذا العلاج الجيني المبتكر خارج أمريكا الشمالية، مع الإشارة إلى أن تكلفة الجرعة الواحدة من هذا العلاج تبلغ 2.1 مليون دولار أمريكي ولكنه يصرف مجاناً للأطفال القطريين المرضى.

    ولفتت الصحيفة إلى قول الدكتور عبد الله الأنصاري، الرئيس الطبي بالوكالة في مؤسسة حمد الطبية، إن "استخدام هذا الدواء الجديد عقب مدة قصيرة لا تتعدى ستة أشهر من اعتماده دوليا واستخدامه في الولايات المتحدة يعد تطورا مشهودا ضمن جهود مؤسسة حمد الطبية الرامية لتوفير أحدث العلاجات في العالم لمرضاها، ومواكبة التطورات العالمية في المجال الطبي والعلاجي".

    ولفتت الصحيفة إلى قول الدكتور توفيق بن عمران، استشاري أول ورئيس قسم الأمراض الوراثية والتمثيل الغذائي بمؤسسة حمد الطبية: "يعتبر مرض ضمور العضلات الشوكي من الأمراض الوراثية وهو أحد أكثر أسباب وفاة الأطفال دون سن الثانية شيوعا، ومن أعراضه ضعف وضمور في العضلات الحركية، وعضلات التنفس والبلع".

    وتابع: "يمكن تجنب حدوث هذا المرض عن طريق الفحص الوراثي قبل الزواج وكذلك من خلال التشخيص الوراثي قبل الزرع من خلال تقنية أطفال الأنابيب، وهذا في حالة وجود تاريخ مرضي في العائلة".

    وأضاف: "ويعتمد هذا العلاج على إعطاء المورث السليم خلال ناقلات الفيروس الخاص بضمور العضلات، من خلال حقن الطفل المريض عن طريق الوريد وذلك لمرة واحدة فقط، بحيث يعمل بعدها على تحسين استجابة الخلايا العصبية الحركية للطفل، ويتم تحديد جرعة العلاج على حسب وزن المريض". 

    ولفتت الصحيفة القطرية إلى قول الدكتور خالد الليثي، ورئيس قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى حمد العام ومستشفى الوكرة، أنه "تم بنجاح اليوم إعطاء الجرعة اللازمة من العلاج الجيني الجديد لطفلين مريضين يعانيان من ضمور العضلات الشوكي الوراثي ويبلغ عمر الطفلين 18 شهرا و17 شهرا".

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    الكلمات الدلالية:
    صحة الأطفال, أدوية, جرعة, قطر
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