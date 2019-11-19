السيسي ووزيرة الدفاع الألمانية يبحثان تعزيز التعاون العسكري

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تعتز بالروابط الوثيقة، التي تجمعها بألمانيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، اليوم الثلاثاء: "يأتي ذلك في إطار علاقة الشراكة بين البلدين، لا سيما في المجال العسكري في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط والمنطقة من تحديات كبيرة تفرض على مصر مسؤوليات ضخمة في مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود ومنع الهجرة غير شرعية"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية.

ولفتت الوكالة إلى أن النقاشات جرت، خلال لقاء الرئيس المصري، بمقر إقامته في برلين بوزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كارينباور.

وقالت الوكالة إنه "تم التوافق على تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بين مصر وألمانيا".

وجه سفير ألمانيا في القاهرة سيريل جان نول، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر "مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا".

وقال السفير الألماني، حينها: "هذه المبادرة تستهدف دعم اقتصاديات الدول الأفريقية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، التي تسرع من نمو هذه الاقتصاديات، ومصر لديها علاقات متميزة مع محيطها الأفريقي والآسيوي"، مشيرا إلى أن رئاستها للاتحاد الأفريقي ستسهم في إطلاق المبادرات لدعم الاقتصاديات الأفريقية".