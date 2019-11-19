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15:11 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    أمير الكويت صباح الجابر الأحمد الصباح

    أستاذ قانون دستوري: نصوص الدستور الكويتي توجه بالإسراع بتشكيل الحكومة

    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    العالم العربي
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    قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت، محمد الفيلي، إن الدستور الكويتي لا يلزم بتعيين رئيس مجلس الوزراء من بين أعضاء البرلمان أو من خارجه.

    وأشار إلى أن "العمل المستقر في الكويت على أن يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء من أسرة الصباح وتحديدا من ذرية مبارك".

    رئيس الوزراء الكويتي، جابر المبارك الحمد الصباح
    © AP Photo /
    جابر المبارك يعتذر لأمير الكويت عن تولي منصب رئاسة الوزراء
    ولفت، في حديث مع راديو "سبوتنيك"، إلى أنه "تم اختيار الشيخ صباح الخالد، لأن المشاورات أوصلت إلى أنه شخص من الممكن أن يتم قبوله داخل البرلمان وهذا هدف المشاورات التي يلزم على رئيس الدولة إجراؤها قبل الاختيار، إضافة إلى أنه ليس طرفا في الصراع الذي أدى إلى نهاية الوزارة السابقة".

    وأوضح أن "نصوص الدستور الكويتي توجه بالإسراع بتشكيل الحكومة لأن في هذه الفترة هناك حكومة تصرف العاجل من الأمور فقط، إذا يفترض أنها حكومة لا تعيش فترة طويلة ومع ذلك لا يوجد نص في الدستور يترجم هذه الفكرة إلى رقم".

    وأضاف: "فكرة العاجل من الأمور تعني أنه يجب أن تنتهي بأسرع وقت وبتشكيل الحكومة دون تحديد زمن معين في الدستور".

    وأكد أن "الحكومة القادمة يفترض فيها أن تقدم وفق الدستور برنامج عمل فور تشكيلها وتقدمها للبرلمان"، مشيرا إلى أنه "منطقيا مكافحة الفساد يجب أن تكون أولوية لأنها العنوان التي على أساسه انتهى عمر الحكومة السابقة".

    وأصدر الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، اليوم الثلاثاء، أمرا أميريا بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، بمنصب رئيس مجلس الوزراء.

    وكان أمير البلاد قد استقبل، بقصر بيان صباح اليوم، على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء السابق وسمو الشيخ جابر المبارك، وذلك في اطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

    وكان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء السابق، قد اعتذر عن إعادة تكليفه من قبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتولي منصب رئاسة الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة.

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