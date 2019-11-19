قائد الجيش الجزائري يشيد بالهبة الشعبية الداعمة للانتخابات الرئاسية

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إعجابه الشديد بالهبّة الشعبية عبر كافة ربوع الوطن، مضيفا أن مختلف الفئات خرجت في أروع صور التفاف الشعب حول جيشه.

وأبرز قايد صالح، في كلمته التوجیھیة التي ألقاھا خلال زيارته للناحیة العسكرية الرابعة، اليوم الثلاثاء، أن "الشعب خرج إلى الشارع بهتافات وشعارات تدعو بقوة للتوجه إلى صناديق الاقتراع"، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية، تتعامل مع الشعب بالفعل والعمل وليس بالقول فقط، وذلك حسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وأضاف نائب وزير الدفاع، أنه "لا طموحات سياسية لدى القوات المسلحة ولا أهداف أخرى غير وطنية"، مؤكدا أن الشعب الجزائري أدرك خلفیات الأطراف الحاقدة وتفطن لھا.

الجدير بالذكر، أن الجزائر تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية، حيث انطلقت الحملة الانتخابية، الأحد الماضي، بمشاركة خمسة مرشحين يسعون لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.

كما وجه الجيش الجزائري بيانا للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية، المقررة في البلاد يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، قائلا إنه "في إطار التأمين الشامل للعملية الانتخابية التي تعهدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بضمانها منذ استدعاء الهيئة الناخبة لاختيار رئيس للبلاد، اتخذت كل الإجراءات الأمنية والترتيبات الضرورية لتوفير الظروف المناسبة لسير العملية الانتخابية وفقا للشروط القانونية والمعايير المعمول بها لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام لبلادنا".