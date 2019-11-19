قائد الجيش الجزائري يشيد بالهبة الشعبية الداعمة للانتخابات الرئاسية

وأضاف نائب وزير الدفاع، أنه "لا طموحات سياسية لدى القوات المسلحة ولا أهداف أخرى غير وطنية"، مؤكدا أن الشعب الجزائري أدرك خلفیات الأطراف الحاقدة وتفطن لھا.
الجدير بالذكر، أن الجزائر تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية، حيث انطلقت الحملة الانتخابية، الأحد الماضي، بمشاركة خمسة مرشحين يسعون لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.
كما وجه الجيش الجزائري بيانا للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية، المقررة في البلاد يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، قائلا إنه "في إطار التأمين الشامل للعملية الانتخابية التي تعهدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بضمانها منذ استدعاء الهيئة الناخبة لاختيار رئيس للبلاد، اتخذت كل الإجراءات الأمنية والترتيبات الضرورية لتوفير الظروف المناسبة لسير العملية الانتخابية وفقا للشروط القانونية والمعايير المعمول بها لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام لبلادنا".
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