صفقة عسكرية إماراتية تتخطى المليار دولار

كشفت وكالات أنباء عالمية ان الإمارات تجهز لإبرام صفقة عسكرية جديدة، ستمنحها تفوقا جويا، تتخطى قيمة الصفقة المليار دولار أمريكي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شركة "ساب" السويدية المتخصصة في تصنيع الأسلحة الدفاعية، قولها إن الإمارات تعتزم شراء طائرتين إضافيتين للاستطلاع.

وأشارت الشركة السويدية إلى أن طائرتي الاستطلاع من نوع "غلوبال آي"، ما يرفع القيمة المحتملة للصفقة إلى 1.018 مليار دولار أمريكي.

لكن الوكالة أشارت إلى أن المفاوضات النهائية بشأن الصفقة العسكرية مع الإمارات لم تجر بعد، ولم يتم توقيع العقود الجديدة للصفقة.

وتسببت تلك الأنباء في رفع سعر أسهم "ساب" بنحو 3%.

واشترت الإمارات في السابق 3 طائرات من نوع "غلوبال آي"، التي تقوم بالاستطلاع في الجو والبحر والبر.

واشترت أبوظبي من نفس نوع الطائرات اثنتين منها في 2015 وواحدة في 2017.

وقالت "ساب" إن الإمارات أعلنت نيتها تعديل العقد في معرض دبي للطيران، اليوم الثلاثاء.

وتمكنت الشركة السويدية من جمع 6 مليارات كورونة (ما يعادل 624 مليون دولار) العام الماضي، لدعم ميزانيتها والوفاء بطلبيات متأخرة.