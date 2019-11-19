الدفاع العراقية: متظاهرون حاولوا اقتحام مدرسة بنات غربي بغداد

كشفت وزارة الدفاع العراقية توضيحا بشأن ما جرى في منطقة المنصور، غربي العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن مجموعة من المتظاهرين حاولوا اقتحام مدرسة للبنات.

ذكر ذلك موقع "بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى قول المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول: "أود أن أوضح للرأي العام أن ما جرى يوم أمس، في منطقة المنصور في بغداد"، مشيرا إلى أن أهالي الطالبات استنجدوا بقوات الفرقة السادسة من الجيش العراقي، بعد أن حاول بعض المتظاهرين اقتحام مدرسة المتميزات للبنات".

وتابع: "رغم ذلك أخذنا الإجراء القانوني مع العناصر، التي لم تتعامل بشكل مهني وهم مودعون للتوقيف"، وقال يحي رسول، في تصريح سابق، إن "الضابط أمر القوة المسؤول عن حادث تصادم

المنتسبين والطلبة في منطقة المنصور، وتم إيداعه للتوقيف هو واحد الجنود"، وأضاف: "تصرفهم كان فرديا ولن نقبل به، وأضاف: الوزارة تتخذ إجراء ضد أي اعتداء على أبنائنا الطلبة وإخوانا المتظاهرين"، بحسب ما ذكره الموقع العراقي.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقطعا مصورا يظهر اعتداء منتسبين في الجيش على عدد من الطلبة المشاركين في الاعتصامات الجارية التي تشهدها

البلاد.

وتشهد العديد من المدن العراقية، منذ الـ 25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تظاهرات في محافظة البصرة والعاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية.