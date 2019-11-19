معاون وزير السياحة السوري: يوجد على الأراضي السورية سياح ومواطنون روس

أكد معاون وزير السياحة السوري، بسام بارسيك، اليوم الثلاثاء، وجود مواطنين وسياح روس على أراضي الجمهورية العربية السورية.

موسكو-سبوتنيك.قال بارسيك لوكالة "سبوتنيك"، مجيباً عن سؤال بشأن وجود شركات سياحية روسية معتمدة لدى وزارة السياحة:" لا، لا توجد شركات معتمدة. أي شركة سياحية روسية مرخصة في روسيا باستطاعتها أن ترسل سياحاً إلى سوريا".

وكانت الوكالة الفدرالية الروسية للسياحة "روس توريزم" قد أوصت منظمي الرحلات السياحية، بتعليق بيع الرحلات السياحية إلى سوريا حتى يستتب الأمن في البلاد، داعية المواطنين الروس إلى عدم السفر إلى هناك(سوريا).

كما دعت الوكالة الروسية السياح الروس الذين يتواجدون في سوريا لأن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضمان أمنهم الشخصي، وكذلك توخي الحذر الشديد في تصرفاتهم وتحركاتهم في أنحاء الأراضي السورية.

وقالت الوكالة: "إلى منظمي الرحلات السياحية الروس ووكلاء السفر: تعليق الترويج لبيع المنتجات السياحية وبيعها، وكذلك بعض الخدمات السياحية في سوريا، حتى يتم تطبيع الوضع في البلاد، ومن الضروري، إخبار السياح الروس اللذين أبرموا أو يخططون لإبرام اتفاقات بشأن بيع المنتجات السياحية إلى سوريا حول الوضع الحالي في البلاد، وإجراء تعديل أو إنهاء العقد وفقا للمادة".