بعد تحرك سلاح مدمر إلى اليمن... وزير دفاع كوريا الجنوبية يرد على ابن سلمان

كشفت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن توجه من وزير دفاعها "ردا على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان"، بعد تحرك سلاح مدمر إلى سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

توجه وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ دو إلى المملكة العربية السعودية للاجتماع مع كبار المسؤولين هناك للبحث عن سبل تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية، حسبما أعلن مكتبه اليوم الثلاثاء.

وتأتي الزيارة ردا على الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية في يونيو/ حزيران الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب".

وقالت الوزارة "خلال الزيارة يخطط الوزير للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبد العزيز وكبار المسؤولين الأمنيين والدفاعيين لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الدفاع."

وبعد اختتام جولته التي استغرقت أربعة أيام إلى تايلاند لحضور الاجتماع السادس لوزراء دفاع الآسيان (ADMM-Plus) ، توجه جونغ إلى المملكة في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام بدعوة من الرياض، وفقًا لوزارة الدفاع.

أرسلت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مدمرة إلى موقع احتجاز سفينتين تابعتين لها، احتجزتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم أمس الاثنين، في البحر الأحمر قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت وكالة يونهاب أن "الحكومة الكورية الجنوبية أرسلت مدمرة (كانغ -كام -تشان) التي كانت تقوم بمهامها لمكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية، إلى مكان الحادث. ومن المتوقع أن تصل إليه يوم الخميس".

ونقلت الوكالة عن مصدر بالخارجية الكورية، أن "المدمرة ستتعامل مع الحادث بمرونة اعتمادا على الوضع".

وأوضح أن "جماعة الحوثيين احتجزت سفينتين كوريتين وسفينة سعودية في المياه على بعد 15 ميلا من جزيرة كمران في اليمن، في غضون الساعة 3:50 فجر يوم 18 نوفمبر، أثناء توجهها إلى ميناء بربرة في الصومال، من ميناء جازان في السعودية".

وأشار إلى "أن على متن السفن الثلاث، كوريان جنوبيان في الستينات من العمر و14 آخرين، تم التأكد من أن أفراد طاقم السفن جميعهم، في أمان".