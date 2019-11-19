خبيرة لبنانية: المتظاهرون لن يسمحوا بانعقاد جلسة مجلس النواب إلا في هذه الحالة

قالت الخبيرة والإعلامية اللبنانية، نجاة شرف الدين، إن المتظاهرين لن يسمحوا بانعقاد جلسات مجلس النواب إلا في هذه الحالة فقط.

وأوضحت شرف الدين، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "المتظاهرين لن يسمحوا بعقد جلسة لمجلس النواب، إذا لم يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية من أجل تسمية رئيس للحكومة وتشكيلها".

وتابعت قائلة "القرار الذي تم اتخاذه بتأجيل جلسة مجلس النواب، جاء نتيجة ضغط التظاهرات، وحصار مجلس النواب اللبناني، هذا بالإضافة إلى أن هناك كتل سياسية وازنة داخل البرلمان، قاطعت الجلسة منها تيار المستقبل".

واستمرت "من اللافت اليوم أن رئاسة مجلس النواب اعتبرت أن اللجان النيابية، يمكن أن يتم قبول معظمها من دون انتخاب، أي التمديد لرؤساء هذه اللجان، وبالتالي فعليها أن تقوم بدراسة الموازنة التي تم إرسالها من قبل مجلس الوزراء" .

وأوضحت شرف الدين "أنه لم يكن هناك توافق على قانون العفو العام بشكل كامل داخل مجلس النواب".

وأردفت بقولها "هناك بعض القوى التي تريد إجراء تعديلات على هذا القانون قبيل إقراره، والمتظاهرون يريدون إيقاف هذا القانون وإعادة دراسته" .

وأشارت الإعلامية اللبنانية، إلى أن المتظاهرين لن يسمحوا بعقد جلسة لمجلس النواب إذا لم يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية من أجل تسمية رئيس للحكومة وتشكيلها.

وأكدت أن رئيس مجلس النواب لم يحدد موعد الجلسة القادمة لإقرار أي من القوانين، وترك الباب مفتوحا من أجل التواصل ما بين القوى السياسية لتحديد جلسة استشارات نيابية، قبل عقد جلسة مجلس النواب.