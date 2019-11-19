الخارجية السورية: الاتحاد الأوروبي بتبعيته العمياء للسياسة الأمريكية أصبح على هامش الأحداث

بحث معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري، أيمن سوسان، مع وفد البوندستاغ الألماني الحرب ضد الإرهاب على أراضي الجمهورية العربية السورية، منتقدا موقف الاتحاد الأوروبي من السياسة الأمريكية.

دمشق - سبوتنيك. أفاد المكتب الصحفي التابع لوزارة الخارجية السورية، أن سوسان، عرض للوفد الضيف آخر المستجدات في سوريا والمنطقة مجددا التأكيد على الاستمرار في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل وإنهاء أي وجود أجنبي غير مشروع على الأراضي السورية ومشددا على أن وحدة سوريا أرضا وشعبا هي أمر مقدس وخط أحمر لن يسمح لأي كان بتجاوزه.

وأشار الدبلوماسي السوري، إلى أن "الاتحاد الأوروبي بتبعيته العمياء للسياسات الأميركية فقد البوصلة والهوية وأصبح على هامش الأحداث الأمر الذي يفسر حالة الضياع وانعدام الصدقية بالمشروع الأوروبي لدى جزء كبير من الرأي العام الأوروبي."

من جانبهم عبر أعضاء البرلمان الألماني، عن التقدير للإنجازات الميدانية التي تحققت في مكافحة الإرهاب وعودة الاستقرار إلى الكثير من المناطق السورية والتفهم الكامل لحقيقة الأوضاع في سوريا.

وأكد أعضاء الوفد معارضتهم لسياسة الاتحاد الأوروبي إزاء سوريا داعين إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة ودعم جهود سوريا في إعادة الإعمار لتسهيل عودة السوريين الذين أجبرتهم الظروف الراهنة على مغادرة البلاد.