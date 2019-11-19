القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا وتخطف شابين شقيقين في ريف الحسكة السورية

نفذت القوات الأمريكية عملية إنزال جوي عبر مروحية على أحد المنازل في قرية تل أحمر بريف الحسكة الجنوبي وخطفت شابين شقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "قوات الاحتلال الأمريكية تنفذ إنزالا جويا عبر مروحية على أحد المنازل في قرية تل أحمر بريف الحسكة الجنوبي وتختطف شابين شقيقين".

#عاجل || #سانا

مراسل سانا في #الحسكة: قوات #الاحتلال_الأمريكية تنفذ إنزالا جويا عبر مروحية على أحد المنازل في قرية تل أحمر بريف #الحسكة الجنوبي وتختطف شابين شقيقين. — سانا عاجل (@SanaAjel) November 19, 2019

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في أكتوبر/تشرين الأول، قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا. ثم أعلن الرئيس الأمريكي أن بعض العسكريين الأمريكيين يبقون في سوريا "لحماية النفط" من تنظيم "داعش".

يتبع...