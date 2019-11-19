القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا وتخطف شابين شقيقين في ريف الحسكة السورية

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "قوات الاحتلال الأمريكية تنفذ إنزالا جويا عبر مروحية على أحد المنازل في قرية تل أحمر بريف الحسكة الجنوبي وتختطف شابين شقيقين".
#عاجل || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) November 19, 2019
مراسل سانا في #الحسكة: قوات #الاحتلال_الأمريكية تنفذ إنزالا جويا عبر مروحية على أحد المنازل في قرية تل أحمر بريف #الحسكة الجنوبي وتختطف شابين شقيقين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في أكتوبر/تشرين الأول، قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا. ثم أعلن الرئيس الأمريكي أن بعض العسكريين الأمريكيين يبقون في سوريا "لحماية النفط" من تنظيم "داعش".
يتبع...
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