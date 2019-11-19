برلين تعلق على تصريحات بومبيو: النشاط الاستيطاني الإسرائيلي "غير قانوني"

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن الحكومة الألمانية تتمسك بموقفها من النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبرة ذلك، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، غير قانوني.

برلين - سبوتنيك . قالت وزارة الخارجية الألمانية، تعليقا على تصريحات بومبيو: "تؤكد الحكومة من جديد موقفها من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في المناطق المحتلة. بناء المستوطنات من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية ينتهك القانون الدولي، ويؤثر سلباً على قدرات عملية السلام ويعقد التفاوض على مبدأ حل الدولتين ".

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية، إلى أن قرار الأمم المتحدة رقم 2334 يتوافق مع هذا التقييم للحكومة الألمانية.

وأضافت الوزارة: "ستواصل الحكومة بالتعاون مع شركاء في الاتحاد الأوروبي تحقيق نتيجة مفيدة للطرفين لمفاوضات (السلام) تأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للجانبين."

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ترفض موقف الإدارة السابقة للرئيس باراك أوباما، والتي تنص على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.