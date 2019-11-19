"القرع على الحديد والطناجر"... وسيلة احتجاج جديدة في لبنان (فيديو)

نجح المحتجون في لبنان، اليوم الثلاثاء، في منع انعقاد جلسة مجلس النواب التي أعلن عنها منذ الأسبوع الماضي.

واستخدم المتظاهرون أساليب عدة للتعبير عن احتجاجهم من بينها القرع على الحديد والطناجر، بأيديهم أو حاملين عصي يقرعون بها الحديد، فأحدث ذلك جلبة كبيرة في الشوارع المحيطة بمقر مجلس النواب.

جاءت فكرة القرع على الحديد إلى جانب أفكار أخرى من أهمها قطع الطرق التي تؤدي إلى مبنى المجلس، وهو ما منع عدد من الأعضاء من الوصول إلى المقر، واتخذ مجلس النواب اللبناني، اليوم، قرارا بتأجيل جلسته بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وسعى المتظاهرون إلى منع أعضاء البرلمان من حضور الجلسة، وسط وجود أمني مكثف في الشوارع المحيطة بالبرلمان.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أعلن الأسبوع الماضي، وتحديدا في الحادي عشر من الشهر الجاري، تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى اليوم الثلاثاء (19 نوفمبر)، وذلك لدواع أمنية.

وكان على جدول أعمال الجلسة، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، قوانين مهمة، قال بري إنها تشكل في أغلبها مطالب شعبية يرفعها الحراك.