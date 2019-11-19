بمناسبة عيد ميلاده... السيسي يمازح رئيس شركة ألمانية ويطلب تخفيضات على صفقة لمصر

مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس شركة "هيرنكنشت" الألمانية، خلال قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، بعدما هنأه ذلك بعيد ميلاده الـ 65.

هنأ رئيس الشركة مارتن هيرنكنشت، السيسي بعيد ميلاده في مستهل كلمته، مؤكدا أن "الجانب المصري كان حريصا خلال المفاوضات مع شركته على التوصل على سعر يرضي الجانب المصري"،

بدوره، قال السيسي مازحا لرئيس الشركة الألمانية: "أنت هنأتني بعيد ميلادي شفهيا، وهذا غير كاف، أريد أن تترجم التهنئة إلى تخفيض جديد في قيمة التعاقد".

وأضاف مارتن: "عندما تحدثنا عن موعد الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عام ونصف فوجئت بتشديد الرئيس السيسي على ضرورة الانتهاء خلال 9 أشهر فقط، مبديًا إعجابه بتمكن الشركات المصرية من إنجاز ذلك بالفعل، كاشفا عن تدريب 160 من الكوادر المصرية حاليا لتنفيذ مشروعات الأنفاق".

وانطلقت اليوم الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين وأفريقيا بجلسة غير رسمية للاستثمار في أفريقيا، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية إنغيلا ميركل.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماعات قمة مجموعة العشرين وأفريقيا عرض فيلم تسجيلى حول مشروع أنفاق قناة السويس، باعتباره نموذجا ناجحا للتعاون بين ألمانيا وأفريقيا.

وعلق السيسي بعد انتهاء الفيلم، قائلا: "مشروع الأنفاق الذي عرض في الفيلم التسجيلى، استخدمنا فيه أسلوبا جديدا، لأننا قبل ذلك كنا نستعين بشركات عالمية لتنفيذ عمليات الحفر، لكن بدعم من شركة هيرنكنشت تم توفير المعدات وتدريب المهندسين المصريين، وتواجدها الدائم معنا خلال العمل على الأربعة أنفاق، وبدأنا في النفق الخامس الذي سيعبر قناة السويس، وأصبح لدينا خبرة بعد تنفيذ نحو 35 كيلو مترا بشركات مصرية ودعم الشركة الألمانية".

ووفقا لموقع "اليوم السابع"، كشف السيسي عن أن مصر بدأت في مشروع جديد لتنفيذ أنفاق المترو بواسطة شركات مصرية وبدعم من "هيرنكنشت" أيضا.