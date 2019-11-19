رغم مرور 42 عاما... إسرائيل تحتفي بزيارة السادات لتل أييب

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، باللغة العربية، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، تغريدة جديدة، مساء اليوم، الثلاثاء، احتفت من خلالها تل أبيب بتلك الزيارة، رغم مرور 42 عاما على إتمام تلك الزيارة التاريخية.

في مثل هذا اليوم قبل 42 عاما.. السادات يهبط في إسرائيل..

بعد أربع حروب بين مصر وإسرائيل، قبل الرئيس المصري السادات دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بيجن إلى السلام ووافق على لقائه ومخاطبة الشعب الإسرائيلي في البرلمان الإسرائيلي. تلقى السادات ترحيبا حارا من قبل المواطنين الإسرائيليين pic.twitter.com/5Kmd0nwM2E — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 19, 2019

وقالت الخارجية الإسرائيلية إنه "في مثل هذا اليوم قبل 42 عاما... السادات يهبط في إسرائيل... بعد أربع حروب بين مصر وإسرائيل، قبل الرئيس المصري السادات دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بيجن إلى السلام، ووافق على لقائه ومخاطبة الشعب الإسرائيلي في البرلمان الإسرائيلي".

وتابعت الوزارة الإسرائيلية "تلقى السادات ترحيبا حارا من قبل المواطنين الإسرائيليين".

يشار إلى أن السادات زار إسرائيل في التاسع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 1977، لتبدأ مرحلة تاريخية بين الطرفين، العربي والإسرائيلي.

وانتهت زيارة السادات لإسرائيل بنتائج لم يتوقعها أحد، وبعدها بعامين تم توقيع معاهدة السلام في المنتجع الأمريكي، كامب ديفيد، لتكون أول معاهدة صلح بين إسرائيل ودولة عربية منذ إعلان قيام إسرائيل.