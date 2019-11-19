تركيا تجدد دعوتها لروسيا وأمريكا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

جدد متحدث باسم الرئاسة التركية دعوة بلاده لروسيا وأمريكا إلى "الالتزام بتعهداتهما بشأن المنطقة الآمنة في سوريا".

أنطاكيا - سبوتنيك. وجدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن دعوة تركيا لروسيا والولايات المتحدة الأميركية، للالتزام بتعهداتهما بشأن المنطقة الآمنة شمال سوريا، مشيرا إلى أن بلاده تواصل المباحثات مع روسيا بشأن إدلب.

وقال كالن في تصريحات اليوم الثلاثاء "نجدد دعوتنا لروسيا وأميركا للالتزام بتعهداتهما بشأن المنطقة الآمنة"، مضيفا "روسيا وأميركا مسؤولتان عن وقف هجمات الإرهابيين".

كما أشار كالن إلى استمرار المباحثات مع روسيا بشأن إدلب، وقال "نواصل مباحثتنا معا السلطات الروسية حول الوضع في إدلب".